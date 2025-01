Fuga di gas a Sarezzo: 70 persone sfollate e lunghe code

Una settantina di persone fuori casa almeno fino alle 20.30 di stasera e la principale arteria stradale della Valtrompia, la Sp345 Delle Tre Valli, spaccata a metà. È il bilancio provvisorio della situazione di emergenza che gli abitanti di Sarezzo e dell’intero territorio triumplino stanno vivendo a causa della rottura del tubo del gas verificatasi nella tarda mattinata di oggi in occasione di alcuni lavori di manutenzione del sottopasso della frazione saretina di Zanano, a Sarezzo.

Dopo la rottura della tubatura c’è stata una dispersione del gas nel sottopasso stesso, che ha immediatamente fatto scattare l’allerta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale di Azienda Servizi Valtrompia, gli agenti della Polizia locale-corpo intercomunale di Valle Trompia e i Carabinieri. La Provinciale 345 è stata chiusa e sono state evacuate le abitazioni e la scuola situate nella zona limitrofa, che rimarranno inagibili fino alla cessazione dell’emergenza.

«Se si riuscirà a risolvere entro le 20.30 di oggi, la circolazione sulla Sp potrà riprendere e gli sfollati potranno fare ritorno nelle loro abitazioni – spiega la sindaca di Sarezzo, Valentina Pedrali –. Viceversa occorrerà attendere la cessazione dell’emergenza. La Protezione Civile ha già attrezzato la palestra della scuola primaria di Zanano con brandine e generi di conforto per accogliere le persone evacuate che non possono trovare ospitalità da parenti o amici».

Alternative

Al momento il transito delle automobili è consentito esclusivamente lungo le strade interne parallele alla Provinciale in entrambe le direzioni di marcia: via Gremone e via Irle a salire e via Marsala e vie interne di Noboli a scendere, con senso unico alternato gestito dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri. «Si invita tutta la popolazione a non spostarsi – l'appello del Comune saretino –, salvo casi di necessità assolutamente inderogabili».