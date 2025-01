Fuga di gas, chiuso un tratto dell’ex Sp235 a Sarezzo

A causa di una fuga di gas in via Dante a Sarezzo è stato chiuso un tratto dell'ex strada provinciale 235, all'altezza del sottopasso di Zanano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno precauzionalmente sfollato alcuni edifici nei dintorni.

Il traffico è deviato in entrambe le direzioni (Villa Carcina e Gardone Valtrompia). Con una nota, il Comune di Sarezzo ha invitato i cittadini a «evitare spostamenti, se non per urgenze, per non creare ulteriori disagi».