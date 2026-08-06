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Sarezzo, bar chiuso dopo un controllo: trovato dipendente senza contratto

Oltre a questo provvedimento, le forze dell’ordine hanno effettuato diversi controlli fino a Concesio
Il controllo dei carabinieri
Il controllo dei carabinieri

La serranda resterà abbassata almeno fino alla regolarizzazione della posizione del dipendente trovato al lavoro senza contratto. È il provvedimento disposto nei confronti di un bar di Sarezzo, controllato mercoledì dai Carabinieri insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia.

L’ispezione, effettuata nell’ambito di un servizio straordinario tra Sarezzo e Concesio, ha fatto emergere la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Oltre alla sospensione dell’attività, per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di 10.500 euro.

Gli altri controlli

Nella stessa giornata i controlli hanno interessato anche Concesio. Al supermercato Rossetto i Carabinieri sono intervenuti dopo il furto di alcune bottiglie di liquore, per un valore complessivo di circa 50 euro. A portarle via, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato un cittadino moldavo, poi denunciato. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale. L’attività di controllo si è conclusa con 20 veicoli fermati, 38 persone identificate e due esercizi commerciali sottoposti a verifica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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