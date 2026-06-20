Santo Domingo, nel resort a fuoco c’è anche la sorella di Davide Calabria

«Sto bene». La bresciana Sara Calabria, originaria di Adro come l’ex capitano del Milan, lavora negli uffici dell’hotel Viva Dominicus e ha preso parte ai soccorsi. Nel rogo è morta una turista italiana

Francesca Renica Caposervizio 20 giugno 2026 2 ' di lettura