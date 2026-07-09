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Sant’Eufemia, spaccata in concessionaria: danno da 130mila euro

Il titolare della «Omar Forlini» l’ha definito «un vero e proprio disastro». I malviventi hanno utilizzato un’auto presente nel salone per sfondare i cancelli, rubandone un’altra
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I danni a uno dei cancelli - © www.giornaledibrescia.it
I danni a uno dei cancelli - © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì a Brescia, all’interno della concessionaria «Omar Forlini» in viale Sant’Eufemia a Brescia: il titolare lo ha definito un vero e proprio disastro, tra l’auto rubata e i cancelli distrutti, si parla di un danno di circa 130mila euro.

Il furto

È successo attorno a mezzanotte: dalle telecamere si vedono chiaramente tre persone entrare dalla porta sul retro. Le chiavi dell’Audi RS4 che hanno rubato, secondo il titolare le avevano scambiate lunedì, durante una visita al centro.

Una volta dentro hanno usato una Bmw presente nel salone per sfondare il cancello sul retro e la stessa per sfondare il cancello all’entrata. Così facendo il veicolo rubato, dal valore di 50mila euro, non ha subito nemmeno un graffio. I tre ladri, a quanto risulta, erano arrivati sul posto con un’auto rubata. Sull’episodio indagano gli agenti della Polizia.

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