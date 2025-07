Al santuario di Sant’Emiliano torna la benedizione del sale

In estate a Sarezzo basta alzare lo sguardo per ritrovare un luogo in cui il tempo sembra rallentare. È il Santuario di Sant’Emiliano a quota 1.102 metri, da secoli punto di riferimento spirituale e affettivo per i saretini e non solo. Qui, tra sentieri e muretti in pietra, si concentrano ogni estate momenti di convivialità e tradizione popolare. E anche quest’anno non sarà da meno.

Gli appuntamenti

Il santuario, che prende il nome da un martire cristiano del periodo longobardo, è oggi curato dai volontari del Gam Sant’Emiliano, che organizzano diversi appuntamenti anche ad agosto. Si parte il 3 alle 12.30 con lo spiedo su prenotazione «L’alpinata», mentre lunedì 11, in occasione di San Firmo, alle 11 ci sarà la messa con la benedizione del sale e a mezzogiorno e mezzo un pranzo a base di polenta taragna.

La benedizione del sale è un rito simbolico di protezione, purificazione e alleanza con Dio, radicato nella Bibbia e nella tradizione cristiana, e viene ancora oggi proposto. A Ferragosto al santuario ci sarà la grigliata. Per info e prenotazioni: www.gamsantemiliano.com.