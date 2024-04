Sanità bresciana unita per l’ambiente: «Lavoriamo in modo più sostenibile»

L’Ats ha convocato Ordini, ospedali, UniBs e Comune per stilare insieme delle linee guida

3 ' di lettura

Medici al lavoro in una sala operatoria della Poliambulanza

Il desflurano è un gas anestetico che ha un impatto sul riscaldamento terrestre pari a 2.500 volte quello della CO2. Fortunatamente ne esistono altri «altrettanto efficaci e sicuri». Sostituirlo porterebbe benefici all’ambiente. Come anche prescrivere esami mirati (evitando sprechi di energia, tempo, benzina...), prediligere somministrazioni orali (meno impattanti di quelle per via endovenosa) e svolgere correttamente la raccolta differenziata. Ne è convinto Claudio Sileo, direttore generale del