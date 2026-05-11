San Zeno saluta lo storico macellaio Arialdo Ferretti

San Zeno Naviglio saluta Arialdo Ferretti, persona molto conosciuta e stimata in tutto il paese. Dopo una vita spesa dietro al bancone della nota macelleria di famiglia fondata nel 1950 dal papà Gino, da qualche anno con il fratello Maurizio avevano deciso per la meritata pensione; i due fratelli, infatti, avevano mosso i primi passi nello storico esercizio commerciale ancora da ragazzini.
Il ricordo
Tanti ricordano la cordialità e l’umanità che con il suo sorriso Arialdo riusciva a donare. Arialdo per tanti anni è stato sostenitore e dirigente del San Zeno Calcio, non amava mettersi in mostra, preferiva il dietro le quinte, da persona riservata quale era. Sessantacinque anni, lascia l’amata moglie Ornella i figli Andrea e Francesco, i fratelli ai quali era molto unito: Graziella, Maurizio e Luca.
I tanti amici che in questi giorni sono passati per un saluto, hanno dato testimonianza di come fosse ben voluto e stimato. I funerali si svolgeranno domani, martedì 12 maggio, alle 15, alla Parrocchia di San Zeno, partendo dalla casa del Commiato di Sant’Eufemia.