San Zeno saluta lo storico macellaio Arialdo Ferretti

San Zeno Naviglio saluta Arialdo Ferretti, persona molto conosciuta e stimata in tutto il paese. Dopo una vita spesa dietro al bancone della nota macelleria di famiglia fondata nel 1950 dal papà Gino, da qualche anno con il fratello Maurizio avevano deciso per la meritata pensione; i due fratelli, infatti, avevano mosso i primi passi nello storico esercizio commerciale ancora da ragazzini.

Leggi anche Ferretti: cambio gestione per la storica macelleria di San Zeno Il ricordo Tanti ricordano la cordialità e l’umanità che con il suo sorriso Arialdo riusciva a donare. Arialdo per tanti anni è stato sostenitore e dirigente del San Zeno Calcio, non amava mettersi in mostra, preferiva il dietro le quinte, da persona riservata quale era. Sessantacinque anni, lascia l’amata moglie Ornella i figli Andrea e Francesco, i fratelli ai quali era molto unito: Graziella, Maurizio e Luca.