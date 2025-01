Ferretti: cambio gestione per la storica macelleria di San Zeno

La macelleria Ferretti di San Zeno cambia gestore dopo 75 anni di attività. La macelleria, con ben 75 anni di servizio, nasce il 19 marzo del 1950, ma passa il testimone a due giovani titolari, Andrea Filosi e Simone Pagliari, armati di zelo e dedizione.

La macelleria è stata fondata da Luigi Ferretti, meglio conosciuto con il soprannome «Gino». Dagli anni ’70, a lavorare con il padre sono subentrati anche due dei quattro figli del titolare, Maurizio ed Arialdo. La passione per questo lavoro è nata all’età di quindici anni quando Luigi inizia a lavorare per un macellaio. A 19 anni, Luigi decide di aprire la sua macelleria, la sua seconda casa, per poi farla proseguire alla madre con l’aiuto di un garzone, alla partenza per la naia con gli alpini. Una volta tornato dal servizio militare riprende le redini dell’attività, aiutato dalla moglie Clementina. Fino al 1968 il negozio rimane davanti alla chiesa di San Zeno, poi viene spostato in via Diaz 94, rimasta la «casa» attuale. Da allora nessuno ha più fermato Luigi, che ha trasmesso l’amore per la propria attività anche ai suoi figli.

Le armi segrete della longevità dell’esercizio commerciale sono sì la qualità nella selezione delle materie prime, ma soprattutto l’amore che gli storici titolari impiegano nello svolgimento del proprio lavoro. Ora lo stesso amore per questo mestiere la famiglia Ferretti l’ha «tramandato» ai nuovi titolari: Andrea e Simone . «Dopo quindici lustri è arrivato il momento di cedere il timone a nuove forze- spiegano i fratelli Ferretti, Arialdo e Maurizio -. Nulla cambierà rispetto alla tradizione: passione, competenza, attenzione al cliente, l’amore per il lavoro rimarranno all’insegna della qualità che ci ha contraddistinto da sempre. Noi attuali proprietari rimarremo a stretto contatto con i nuovi titolari in modo da favorire il passaggio di consegne. Garantiamo che la macelleria Ferretti rimarrà un marchio di qualità e siamo fiduciosi che questo progetto avrà lunga vita».