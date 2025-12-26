Giornale di Brescia
Cronaca

San Paolo, 300 presepi raccolti nella chiesa del Sacro Cuore

Tonino Zana
A Pedergnaga si può visitare fino al 6 gennaio l’esposizione curata da don Franco Tortelli
  • L'esposizione dei presepi nella chiesa del Sacro Cuore
    L'esposizione dei presepi nella chiesa del Sacro Cuore - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Circola, in qualche parte, una chiesa con trecento presepi, veri, creati, costruiti, mostrati, provenienti da ogni parte del mondo? Se sì, noi terminiamo qui il nostro articolo; diversamente abbiate la pazienza, moralmente uguale a quella di don Franco Tortelli, autore e curatore di questa magnifica esplorazione presepiale, di seguirci ancora per un poco.

Il luogo è San Paolo, il luogo dei trecento presepi, la chiesa del Sacro Cuore, ex oratorio di Pedergnaga, est del paese perché a ovest c’era Oriano ed è una storia quasi antica. Poi monsignor Verzeletti, in onore del nuovo Papa, oggi San Paolo VI, briga e disbriga e porta al mutamento del nome in San Paolo. Le battaglie non furono presepiali. Oggi la partita è chiusa e qui, nell’ex oratorio di Pedergnaga, danza la fede sconvolgente di San Francesco, il quale, a Greccio, di fatto, fonda l’anima concreta e mondiale del presepio: venite adoremus…

E c’è un libretto di storia di sentimenti familiari, di ispirazione nella speranza della pace, un richiamo ad esserci e unirci intorno a quel Bambino, all’interpretazione misteriosa di un’infanzia che vivemmo nello spirito dell’essenza del bisogno e non oltre che ci rese, spesso, felici con il cuore scoppiettante di gioia. Come quando raccogliemmo l’erba tèpa – il muschio, no – e ci congelammo mani e piedi poi scaldati nel forno di una stufa uguale da San Paolo a Casto, da Lonato a Palazzolo. Fummo felici nell’alleanza di un presepio e la prima acqua la scoprimmo su non molte gocce in discesa da una carta stagnola: miracolo!

Il libro che accompagna

Luciano Costa e Franco Tortelli curano questo libretto e lo donano a chi viene a vedere i trecento presepi (fino al 6 gennaio, festivi ore 9-12 e 14-17, feriali ore 15-17, richiamati i volontari del Bambino). Se non verrete, vi pentirete. Il titolo dell’operetta – «Piccola scena... Grande evento!» – si illumina da sé.

Costa entra spiritualmente nel pertugio del mistero, come un minatore che intende salvarsi dall’esplosione della miniera, il grisù avvolge e lui salta in avanti e trova: «Era il 25 dicembre del 1223 quando Francesco, che aveva abbandonato la veste di ragazzaccio attaccabrighe e abbracciata quella del sognatore di mondi in cui la povertà era felicità e il pezzente affamato suo prossimo da amare come e più di se stesso, passando per Greccio, villaggio più aduso ai lupi che agli umani, vista la greppia malconcia di una stalla antica anche lei vuota e malconcia, decise di trasformarla, così come era avvenuto a Betlemme in una culla pronta ad accogliere custodire la vita nascente. "Da adesso – disse Francesco ai suoi compagni d’avventura – questo sarà il nostro presepio"».

Agostino Garda, appena gli raccontiamo della bravura di Luciano Costa e Franco Tortelli, suggerisce il proverbio del vino vecchio che migliora e allora Luciano e Franco sono... l’Amarone puro di questo santo Natale.

La scultura di Sanzeni

Dei trecento presepi del mondo, non è possibile illustrarli, mostreremo alcune fotografie e garantiremo all’artista scultore Lino Sanzeni la lettura veloce del suo Gesù, avvolto da un corpo di marmo quasi piramidale in cui si rapprendono tutte le macerie del mondo e un viso di ferro battuto a dimensione della fatica del vivere già, appena nato, nella sapienza di un Golgota non lontano che una quarantina di giorni. Intanto arrivano i pastori dei paesi della pianura e della montagna, delle città e delle periferie, i paesi sofferenti e calmi di bene, in questi giorni, di chi si chiede salute e un cincinino di bene stare. Auguri mille e per mille volte.

Argomenti
presepichiesa del Sacro CuoreSan Paolo
