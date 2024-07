San Felice, via San Procolo verrà riaperta nelle prossime settimane

La riapertura al traffico di via San Procolo, quanto meno a senso unico alternato, si spera possa essere questione di settimane. Quanto all’altro fronte, quello tra la Punta del Corno e la Baia del Vento, non se ne parla: il passaggio è chiuso e chiuso rimane. È questa, in estrema sintesi, la situazione a San Felice del Benaco dopo dieci giorni dal terribile acquazzone che si è abbattuto con particolare violenza sul paese e sulla vicina Manerba.

Era il 23 giugno, e proprio a Manerba il sindaco Flaviano Mattiotti si vide costretto a sgomberare tre campeggi, con fiumi di acqua piovana che correvano lungo le strade. Lì, però, tutto sommato la situazione è rientrata nei ranghi della normalità velocemente.

A San Felice è tutta un’altra storia e ancora non è finita. Oltre alle strade letteralmente inondate, quel giorno si sono verificati due importanti cedimenti: uno lungo via San Procolo, appunto, e l’altro più verso il lago, lungo il passaggio pedonale che dal porto di Portese conduce alla Baia del Vento. Un passaggio che di fatto non esiste più: il sindaco Lorenza Baccolo (che proprio il 23 giugno avrebbe dovuto insediarsi formalmente dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno) ha firmato un’ordinanza che vieta il passaggio e la fruibilità del sentiero, ma anche dell’arenile che si trova al di sotto delle aree franose.

«Stiamo cercando di affrontare la situazione coinvolgendo tutte le nostre forze - spiega Baccolo - e i proprietari delle aree private nelle quali si snoda il sentiero. Per ora, comunque, di riaprirlo non se ne parla, non ci sono le condizioni». Anche perché non sussiste nemmeno l’urgenza che invece è forte e manifesta per via San Procolo: è la strada che dalla Gardesana, all’altezza di Raffa di Puegnago, porta in centro al paese. Ed è, via San Procolo, «spartita» sui tre Comuni di San Felice e Puegnago, appunto, ma anche Manerba.

Lungo questa strada, all’altezza del Comune di San Felice, il 23 giugno ha ceduto il muro di contenimento di una proprietà privata e da quel giorno la via è chiusa per entrambe le direzioni di marcia: per raggiungere il centro si passa da Manerba, oppure da Cunettone di Salò. Si capisce dunque l’urgenza: «Si stanno svolgendo le indagini geologiche e abbiamo sollecitato i privati - sottolinea ancora il sindaco Baccolo -. Inoltre su quella via, ma in territorio di Manerba, è stato riscontrato un ulteriore punto da mettere in sicurezza: confidiamo che a breve, nel volgere di qualche settimana, si possa trovare soluzione per entrambi i problemi e che si possa dunque riaprire la viabilità a senso unico alternato».