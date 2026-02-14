San Felice, dopo 10 mesi di attesa riaprono le Poste

Dopo dieci mesi di attesa, l’Ufficio postale di San Felice riapre i battenti. La comunicazione è arrivata dal Comune: da ieri il servizio ha ripreso regolarmente nella sede di via XX Settembre, con i consueti orari di apertura. Si chiude così un lungo periodo di disagi per la cittadinanza, cominciato nell’aprile 2025, quando Poste Italiane aveva disposto la chiusura temporanea dei locali a causa di infiltrazioni dal tetto che avevano reso l’edificio inagibile.

I lavori

Una misura necessaria per garantire la sicurezza di utenti e lavoratori, ma che aveva sollevato proteste e timori, soprattutto tra i residenti più anziani. In molti avevano espresso la preoccupazione che la chiusura potesse trasformarsi in un provvedimento definitivo.

Leggi anche Poste italiane, con il progetto Polis rinnovate già 80 sedi bresciane

Le rassicurazioni erano arrivate a ottobre, quando l’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Marzia Manovali, aveva annunciato di aver ottenuto da Poste Italiane la conferma di un intervento risolutivo. L’iter tecnico e amministrativo per il ripristino della sede si è svolto nei mesi successivi, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli ambientali e monumentali cui l’edificio è soggetto. I lavori hanno riguardato il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza complessiva degli spazi.