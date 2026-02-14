San Felice, dopo 10 mesi di attesa riaprono le Poste
Dopo dieci mesi di attesa, l’Ufficio postale di San Felice riapre i battenti. La comunicazione è arrivata dal Comune: da ieri il servizio ha ripreso regolarmente nella sede di via XX Settembre, con i consueti orari di apertura. Si chiude così un lungo periodo di disagi per la cittadinanza, cominciato nell’aprile 2025, quando Poste Italiane aveva disposto la chiusura temporanea dei locali a causa di infiltrazioni dal tetto che avevano reso l’edificio inagibile.
I lavori
Una misura necessaria per garantire la sicurezza di utenti e lavoratori, ma che aveva sollevato proteste e timori, soprattutto tra i residenti più anziani. In molti avevano espresso la preoccupazione che la chiusura potesse trasformarsi in un provvedimento definitivo.
Le rassicurazioni erano arrivate a ottobre, quando l’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Marzia Manovali, aveva annunciato di aver ottenuto da Poste Italiane la conferma di un intervento risolutivo. L’iter tecnico e amministrativo per il ripristino della sede si è svolto nei mesi successivi, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli ambientali e monumentali cui l’edificio è soggetto. I lavori hanno riguardato il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza complessiva degli spazi.
