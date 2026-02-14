Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

San Felice, dopo 10 mesi di attesa riaprono le Poste

Alice Scalfi
Si chiude così un lungo periodo di disagi per la cittadinanza, cominciato nell’aprile 2025, quando la struttura aveva chiuso a causa di infiltrazioni dal tetto
La sede delle Poste di San Felice del Benaco - © www.giornaledibrescia.it
La sede delle Poste di San Felice del Benaco - © www.giornaledibrescia.it
AA

Dopo dieci mesi di attesa, l’Ufficio postale di San Felice riapre i battenti. La comunicazione è arrivata dal Comune: da ieri il servizio ha ripreso regolarmente nella sede di via XX Settembre, con i consueti orari di apertura. Si chiude così un lungo periodo di disagi per la cittadinanza, cominciato nell’aprile 2025, quando Poste Italiane aveva disposto la chiusura temporanea dei locali a causa di infiltrazioni dal tetto che avevano reso l’edificio inagibile.

I lavori 

Una misura necessaria per garantire la sicurezza di utenti e lavoratori, ma che aveva sollevato proteste e timori, soprattutto tra i residenti più anziani. In molti avevano espresso la preoccupazione che la chiusura potesse trasformarsi in un provvedimento definitivo.

Le rassicurazioni erano arrivate a ottobre, quando l’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Marzia Manovali, aveva annunciato di aver ottenuto da Poste Italiane la conferma di un intervento risolutivo. L’iter tecnico e amministrativo per il ripristino della sede si è svolto nei mesi successivi, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli ambientali e monumentali cui l’edificio è soggetto. I lavori hanno riguardato il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza complessiva degli spazi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Poste Italianelavori di ristrutturazioneposteSan Felice
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario