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San Felice, arrestato un 53enne slovacco ricercato per truffa

L’uomo, fermato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia con i militari della Compagnia di Salò, era ricercato dalle autorità della Repubblica Ceca
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri a San Felice
L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri a San Felice

A San Felice del Benaco i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, con i militari della Compagnia di Salò, hanno arrestato un 53enne slovacco in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo, ricercato per truffa dalle Autorità della Repubblica Ceca, è stato rintracciato sul Garda grazie a mirati servizi e alla collaborazione con l’Unità Fast del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Brescia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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arrestoCarabinieriSan Felice del Benaco
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