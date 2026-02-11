Fiera di San Faustino, pronto il piano per garantire la sicurezza

602 bancarelle lungo via san Faustino e in altre vie del centro storico. Almeno 200.000 visitatori attesi (il 15 febbraio quest’anno cade di domenica e per questo è atteso un afflusso molto elevato). 45.000 – si stima – gli avventori nel momento di massima concentrazione. La macchina organizzativa e della sicurezza per la Fiera di San Faustino è pronta ed è stata presentata stamattina in Loggia.

Festa e sicurezza

«È un grande momento di festa e questo comporta un grande sforzo da parte del Comune per garantire la massima sicurezza», ha premesso l’assessore Valter Muchetti. Sulle bancarelle saranno in vendita come da tradizione tutte le tipologie di merce, dall’abbigliamento agli accessori, dai prodotti per la casa alla biancheria, dalla bigiotteria alle calze, dai dolciumi ai giocattoli, dall’intimo ai libri e alla pelletteria. Gli ambulanti, 597 operatori commerciali e 5 produttori agricoli, arriveranno da tutta Italia. Chi non ha avuto l’assegnazione di un posteggio, potrà partecipare, la mattina del 15, all’operazione di spunta, secondo l’ordine della graduatoria, all’auditorium San Barnaba.

Sul fronte della sicurezza, la novità è il Posto di coordinamento avanzato che sarà collocato al primo piano del palazzo delle Poste in piazza Vittoria per fare sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione: Vigili del fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale( che sarà presente con 179 agenti coadiuvati da cento volontari), Areu e Associazione Alpini. Sei saranno i punti di assistenza Areu, e tre le postazioni dei Vigili del Fuoco (che avranno anche due droni, ancorati al Palazzo delle Poste e in Castello), 23 le vie di fuga individuate. Saranno posizionate, come avviene da qualche anno a questa parte, le barriere antiterrorismo. Il Piano sicurezza è stato completamente rivisto con la consuleenza dell’ingegner Marco Rota, integrandolo e ampliandolo.

Altre info

In piazza Duomo, dalle 10, ci sarà il concerto «Sanfa live in the street» organizzato dalle associazioni La Laguna e Festa della Musica, che nell’occasione annuncerà ufficialmente data e novità della nuova edizione della manifestazione musicale.

La metropolitana seguirà un orario potenziato rispetto ai festivi ordinari. Il parcheggio di piazza Vittoria sarà chiuso dalle 23.45 di sabato 14 alle 6 di lunedì 16 febbraio. Aprica scenderà in campo con un piano dedicato per garantire pulizia, decoro urbano e una corretta gestione dei rifiuti lungo tutto il percorso delle bancarelle e al termine della manifestazione prenderà il via la pulizia straordinaria.