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Bruna Valtrumplina, la reginetta è la mucca Vittoria

Successo di partecipazione e di pubblico per la 13esima manifestazione: una cinquantina i bovini radunati
Alessia Tagliabue
Due bovini distesi sul prato
Due bovini distesi sul prato

Da oltre un decennio l’attesissimo appuntamento per tutti gli allevatori della zona, tra campanacci, corna e muggiti: San Colombano ha accolto ieri la tredicesima rassegna della Bruna Valtrumplina, la manifestazione dedicata ai bovini dell’alta valle e a tutti coloro che animano l’economia di montagna.

Vincitori

A spiccare sulla cinquantina di mucche radunate nel prato davanti al ristorante Naanì di San Colombano nella categoria vacche brune è stata Vittoria: l’animale, dell’azienda agricola di Beltrami Mauro di Marmentino è stato selezionato da una giuria Anarb, l’Associazione nazionale allevatori di razza bruna, e dichiarato reginetta della giornata.

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Bruna Valtrumplinavacca brunaCollioSan Colombano

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