Al San Barnaba si celebra l’87° anniversario dei Vigili del fuoco
Appuntamento venerdì 27 febbraio alle 10 per la consegna degli elmi e delle croci d’anzianità
Venerdì 27 febbraio alle 10, presso l’Auditorium San Barnaba a Brescia, verrà celebrato l’87° anniversario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Nel corso della cerimonia verranno consegnati riconoscimenti, attestati di servizio e croci di anzianità al personale. L’incontro si concluderà con la consegna degli elmi al personale promosso capo squadra volontario e ai neo Vigili del fuoco volontari entrati a far parte dell’amministrazione nell’anno 2025. L’evento è aperto a tutti fino ad esaurimento posti.
