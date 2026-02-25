Al San Barnaba si celebra l’87° anniversario dei Vigili del fuoco

Venerdì 27 febbraio alle 10, presso l’Auditorium San Barnaba a Brescia, verrà celebrato l’87° anniversario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nel corso della cerimonia verranno consegnati riconoscimenti, attestati di servizio e croci di anzianità al personale. L’incontro si concluderà con la consegna degli elmi al personale promosso capo squadra volontario e ai neo Vigili del fuoco volontari entrati a far parte dell’amministrazione nell’anno 2025. L’evento è aperto a tutti fino ad esaurimento posti.