«Salvate la ferrovia»: il Comitato in piazza per i pendolari

Veronica Massussi
Alcuni rappresentanti saranno presenti con un gazebo in piazza Garibaldi a Iseo, oggi, dalle 9 alle 13
La stazione ferroviaria di Iseo - © www.giornaledibrescia.it
Alcuni rappresentanti del «Comitato per la valorizzazione della linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo» saranno presenti con un gazebo in piazza Garibaldi a Iseo, oggi, dalle 9 alle 13. Il timore è che lo scarso numero di pendolari venga usato come pretesto per chiudere la linea. E parleranno proprio a nome dei pendolari.

«Esporremo il lavoro svolto in questi anni, apparentemente silenti. Abbiamo lavorato sotto traccia senza pubblicizzare troppo le interpellanze in Regione, la richiesta di accesso agli atti e altre azioni legali che non possiamo anticipare, a differenza degli altri esponenti politici che si sono esposti pubblicamente per questo problema, portando alla ribalta i costi dell’opera Hydrogen Valley o il disagio dei passaggi a livello. Parleremo a nome dei pendolari, non degli automobilisti, e cercheremo di dare voce ai disservizi subiti in questi ultimi anni - affermano i referenti -. Migliorare il servizio ferroviario significa disincentivare l’utilizzo dell’auto, ma questo servizio è stato assai scarso e scientemente voluto con orari impossibili e mancanza di coincidenze; secondo noi perché mantenere il carrozzone idrogeno costa troppo. Si vuole far ricadere la colpa sui pendolari e non su Regione Lombardia che ha investito su un progetto assurdo che oggi dichiara il fallimento ancora prima di partire. Non siamo contro l’idrogeno, ma contro lo spreco di denaro pubblico, cioè il nostro».

