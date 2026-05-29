Saltano da 4 metri per fuggire dopo un furto in villa: arrestati

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Chiari hanno arrestato in flagranza due uomini di 41 anni per furto aggravato in concorso all’interno di una villa a Torbole Casaglia, in via Pace.

Intorno alle 3.30, dopo la segnalazione di un’intrusione, i militari hanno trovato una serranda divelta al primo piano e attrezzi da scasso a terra. Sorpresi, i due malviventi si sono lanciati da una balconata alta circa quattro metri per fuggire. Uno è stato bloccato subito, l’altro rintracciato pochi minuti dopo nascosto tra le siepi del giardino.