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Saltano da 4 metri per fuggire dopo un furto in villa: arrestati

È accaduto a Torbole Casaglia: recuperata e restituita alla proprietaria l’intera refurtiva sottratta dai ladri
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I carabinieri a Torbole
I carabinieri a Torbole

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Chiari hanno arrestato in flagranza due uomini di 41 anni per furto aggravato in concorso all’interno di una villa a Torbole Casaglia, in via Pace.

Intorno alle 3.30, dopo la segnalazione di un’intrusione, i militari hanno trovato una serranda divelta al primo piano e attrezzi da scasso a terra. Sorpresi, i due malviventi si sono lanciati da una balconata alta circa quattro metri per fuggire. Uno è stato bloccato subito, l’altro rintracciato pochi minuti dopo nascosto tra le siepi del giardino.

Recuperata e restituita alla proprietaria l’intera refurtiva. A causa del salto entrambi hanno riportato traumi agli arti e sono stati portati in codice giallo al Civile.

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furto in villaladriTorbole Casaglia
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