Salò, turista tedesco salvato con il defibrillatore sul lungolago

Un turista tedesco di 58 anni in arresto cardiaco sul lungolago di Salò è stato salvato dalla Guardia costiera del lago di Garda.

I militari si sono accorti della persona accasciata al suolo di rientro da una missione con la motovedetta. Immediatamente hanno soccorso l’uomo con le prime operazioni di rianimazione attraverso il massaggio cardiaco e con l’utilizzo del defibrillatore.

L’intervento della Guardia costiera ha permesso ai sanitari di arrivare sul posto con un’ambulanza dei volontari del Garda e un elicottero decollato da Brescia, che ha poi trasferito il turista in codice rosso, ma non in pericolo di vita, al Civile.