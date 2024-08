Catamarano si ribalta a Sirmione, salvati due turisti tedeschi

Un catamarano si è ribaltato oggi a ovest della penisola di Sirmione e i due naufraghi sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera, grazie alla pronta segnalazione di una turista. È successo nel primo pomeriggio: la segnalazione alla sala operativa dei militari di Salò è arrivata attorno alle 14.40.

Una turista tedesca, dalla costa di Moniga, stava osservando il lago con il binocolo, quando ha notato un catamarano capovolto nelle acque antistanti Sirmione. Immediato l’invio in zona dell’unità navale GC B 98, ormeggiata per il periodo estivo nella sede della Guardia Costiera di Desenzano. Dopo circa 40 minuti di ricerca, i militari hanno avvistato i due naufraghi, due tedeschi di 45 e 50 anni, che si trovavano in balia delle onde, a oltre un chilometro e mezzo dalla costa nord ovest della penisola.

Ormai stremati, i due uomini sono stati recuperati e fatti salire a bordo del mezzo di soccorso, mentre il catamarano, capovolto e quasi in procinto di affondare, è stato lasciato alla deriva e segnalato con un avviso ai naviganti dalla sala operativa. I naufraghi sono stati trasportati a Moniga, senza ulteriore necessità di assistenza sanitaria.

Precauzioni

La Guardia Costiera ribadisce di non intraprendere navigazioni, balneazione e attività sportive con condizioni meteo avverse, e di verificarle sempre preventivamente, nonché di portare con sé uno smartphone con custodia impermeabile per richiedere soccorso al 112 in caso di necessità.