A Salò tornano gli Agonali del Remo tra tradizione, folklore e storia

Storia, tradiziaonae, folklore e agonismo. E il ricordo di un amico scomparso. C’è tutto questo negli Agonali del Remo, che la Canottieri Garda propone oggi nel golfo di Salò.

La storia

È la spettacolare rievocazione di una delle più antiche manifestazioni italiane di canottaggio, disputata in 28 edizioni dal 1923 al 1967. La prima fu tenuta a battesimo da Gabriele d’Annunzio, stabilitosi a Gardone due anni prima, dopo l’avventura di Fiume. Il poeta mise in palio la preziosa Coppa del Liutaio, realizzata in argento massiccio dall’argentiere Renato Brozzi. Considerata all’epoca uno dei trofei sportivi più belli mai creati, oggi è esposta al MuSa, il museo civico salodiano. La rievocazione ritorna dopo un anno di stop – nel 2025 fu annullata per la scomparsa di Daniele Pavan, atleta e consigliere della Canottieri – con un’edizione speciale a lui dedicata e una formula riservata agli equipaggi master, della cui attività Pavan si occupava.

Le gare

In gara le specialità dell’8+ maschile – le barche più spettacolari del canottaggio, lunghe 17 metri, con timoniere e otto vogatori che remano in perfetta sincronia – e del 4x femminile, che si contenderà la Coppa delle Rose. Oltre agli atleti di casa, saranno presenti quelli della Canottieri Gavirate – detentrice dei titoli maschile e femminile – e di società provenienti da Bardolino, Mantova, Sondrio, Torino, Brindisi, Milano, Lecco e Como. La formula è avvincente e spettacolare, in grado di appassionare anche i non addetti ai lavori: dalle 15.30 si susseguiranno sfide eliminatorie a match race, con due barche alla volta fino alle semifinali e alle finali, in programma alle 16.40. I remi, come disse d’Annunzio, nel golfo di Salò si faranno «ali al folle volo».

Le gare si disputeranno nelle acque antistanti il lungolago, nel tratto che va dal Duomo al Bar Italia, dove d’Annunzio assisteva alle regate. Qui sarà collocata un’elegante poltrona in velluto rosso, riproduzione di quella preparata per lui nel 1923. Il poeta – narra la leggenda – con gesto plateale la scagliò nel lago, dichiarandosi ben saldo sulle gambe e deciso a seguire le gare in piedi, come il resto del pubblico.

Novità

Tra gli eventi collaterali, alle 14.30 è in programma la presentazione della nuova imbarcazione intitolata a Pavan: un singolo Filippi da competizione che entrerà a far parte del parco barche della Canottieri. Dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 saranno inoltre proposte prove di indoor rowing e attività di promozione dei corretti stili di vita attraverso lo sport.