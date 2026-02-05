A Salò i funerali di Stefano Ferrari, morto per un malore ad Agnosine

Saranno celebrati questo sabato alle 15 in San Bernardino a Salò i funerali di Stefano Ferrari, il 36enne vittima di un incidente stradale avvenuto questo mercoledì sera ad Agnosine.

Stefano, salodiano, era uscito di casa ad Agnosine, dove si era trasferito da poco, per andare ad acquistare delle pizze d’asporto, ma tardava a rientrare. L’ha trovato la compagna dopo un’ora in località Fondi.

Probabilmente a causa di un malore, alla guida della sua Audi aveva sfondato il muro di cinta di un’azienda e si trovava nel vialetto interno, ormai privo di vita. La salma è stata ricomposta nella Domus funeraria Rodella di via Bezzecca, a Salò.