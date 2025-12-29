Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Salò, addio a Mario Battaini colonna dell’Avis

Simone Bottura
Anima dell’associazione dei donatori di sangue, aveva 81 anni. Domani i funerali
Mario Battaini - © www.giornaledibrescia.it
Mario Battaini - © www.giornaledibrescia.it
La comunità avisina del lago di Garda piange la scomparsa di Mario Battaini. Per anni colonna e anima dell’associazione dei donatori di sangue, Battaini è morto dopo una malattia nella giornata di sabato, all’età di 81 anni. «Commossi - ha scritto la sezione Avis di Salò sulle proprie pagine social - esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la perdita del nostro presidente onorario Mario Battaini, che ha donato all’Avis la sua saggezza e il suo impegno».

Battaini, che per anni aveva gestito l’Ottica Bianchi in piazza Vittorio Emanuele II a Salò, risiedeva a Toscolano, nella frazione di Gaino. Figura di riferimento per decenni per gli avisini altogardesani, tra gli anni Ottanta e Novanta è stato vicepresidente dell’Avis di Salò, operando al fianco della presidente Elsa Pelizzari. Dal 1993 al 1999 ha quindi ricoperto la carica di presidente, continuando poi a offrire il proprio contributo all’associazione come vicepresidente e consigliere. Ha inoltre svolto l’incarico di consigliere provinciale. Battaini è stato, insieme a un gruppo di collaboratori, uno degli artefici del «boom» di iscrizioni e donazioni registrato dalla sezione salodiana dell’Avis nei primi anni Novanta, periodo in cui l’associazione ha conosciuto una crescita esponenziale. Il funerale si terrà domani alle 10, nella chiesa di Gaino. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
AvisSalò
