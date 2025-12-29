Salò, addio a Mario Battaini colonna dell’Avis

La comunità avisina del lago di Garda piange la scomparsa di Mario Battaini. Per anni colonna e anima dell’associazione dei donatori di sangue, Battaini è morto dopo una malattia nella giornata di sabato, all’età di 81 anni. «Commossi - ha scritto la sezione Avis di Salò sulle proprie pagine social - esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la perdita del nostro presidente onorario Mario Battaini, che ha donato all’Avis la sua saggezza e il suo impegno».

Battaini, che per anni aveva gestito l’Ottica Bianchi in piazza Vittorio Emanuele II a Salò, risiedeva a Toscolano, nella frazione di Gaino. Figura di riferimento per decenni per gli avisini altogardesani, tra gli anni Ottanta e Novanta è stato vicepresidente dell’Avis di Salò, operando al fianco della presidente Elsa Pelizzari. Dal 1993 al 1999 ha quindi ricoperto la carica di presidente, continuando poi a offrire il proprio contributo all’associazione come vicepresidente e consigliere. Ha inoltre svolto l’incarico di consigliere provinciale. Battaini è stato, insieme a un gruppo di collaboratori, uno degli artefici del «boom» di iscrizioni e donazioni registrato dalla sezione salodiana dell’Avis nei primi anni Novanta, periodo in cui l’associazione ha conosciuto una crescita esponenziale. Il funerale si terrà domani alle 10, nella chiesa di Gaino.