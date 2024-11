Sabato 16 novembre a Brescia si viaggia con il biglietto unico

Per sostenere il commercio in centro città, il Comune di Brescia in collaborazione con Distretto Urbano del Commercio e Gruppo Brescia Mobilità ha previsto anche per sabato 16 novembre il biglietto unico valido per tutti i mezzi pubblici.

Come funziona

Per chi risiede a Brescia o nei comuni limitrofi, la proposta permette di viaggiare in modo illimitato su metro e bus per tutto il giorno al prezzo del biglietto ordinario di 1,70 euro (per spostamenti in città nella zona 1) o 2,20 euro (per la città e i 14 Comuni limitrofi).

Il biglietto può essere acquistato in formato cartaceo, tramite Bresciapp! e altre app convenzionate, oppure utilizzando il sistema contactless «Viaggia con un Beep» disponibile su metro e autobus.

I parcheggi

Per chi utilizza invece l’automobile, il parcheggio Autosilo in via Vittorio Emanuele II offrirà un’ora di sosta gratuita a chi spende almeno 20 euro nei negozi aderenti. Lo sconto sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2025.

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito di Brescia Mobilità.