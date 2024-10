La Loggia aiuta lo shopping: biglietto unico e un’ora gratis all’Autosilouno

Da una parte ci sono i commercianti contenti finalmente di avere un claim il cui bersaglio è dichiaratamente l’acquisto del prodotto, dall’altra un’iniziativa (sperimentale) «Tutte le vie portano allo shopping» che punta all’utilizzo del trasporto pubblico e del parcheggio Autosilouno.

L’obiettivo non è portare più gente in centro, ma convertire le presenze in soldi spesi. Come? con due promozioni. Sabato 9 e sabato 16 novembre ci sarà il biglietto unico, ossia si potrà viaggiare su tutti i mezzi pubblici, tutto il giorno, con lo stesso ticket, mentre dal 9 novembre fino al 28 febbraio 2025 si avrà un’ora di sosta gratuita, a fronte di una spesa di almeno 20 euro fatta in un negozio del centro, nel parcheggio Autosilouno.

«La riteniamo un’iniziativa importante – ha detto l’assessore alle attività produttive del comune di Brescia, Andrea Poli –. La finalità è riuscire a coniugare le esigenze delle attività commerciali con la fruizione, tramite i mezzi di trasporto e i parcheggi in struttura, del centro cittadino».

Incentivare

Un’iniziativa in fase sperimentale che potrà ripetersi e ampliarsi: «Sicuramente i dati che otterremo, visto che i buoni parcheggio consegnati dai commercianti saranno tracciati – ha detto il vicesindaco Federico Manzoni –, ci faranno confrontare l’andamento storico del parcheggio con quello del periodo promozionale. È un incentivo che piace molto anche quello del biglietto unico, lo abbiamo già testato. Poi è vero dobbiamo lavorare anche su altre zone della città dove ci sono i parcheggi scambiatori sempre saturi». Si cerca dunque di migliorare la situazione ecologica del centro storico, senza penalizzare troppo chi l’automobile fatica a lasciarla in garage.

Quello che è certo sono le continue chiusure di molti negozi delle vie centrali della città, anche se l’assessore Poli – in attesa del report commissionato al Politecnico di Milano – dice che il trend è stazionario.

La presentazione delle iniziative © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo avviato il monitoraggio con uno studio fatto però precovid – ha detto Poli – che volevamo concludere nell’anno seguente a Capitale della cultura. Il Politecnico sta gestendo i dati che a breve presenteremo. Posso sono anticipare che non rappresentano un mutamento né in meglio né in peggio. Sarà interessante però valutare le zone della città, cominciando ad investire di più su quelle che, rispetto ad altre con più vocazione residenziale, continuano a puntare sul commercio. Non è un male il fatto che non sia cambiato nulla, l’online impatta seriamente sugli acquisti fisici».