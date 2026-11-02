Ryanair, dal 10 novembre il banco bagagli chiude un’ora prima del volo

Cambiano i tempi per chi viaggia con Ryanair e deve imbarcare un bagaglio in stiva. Da martedì 10 novembre, in tutti gli aeroporti serviti dalla compagnia, i banchi per la consegna dei bagagli chiuderanno 60 minuti prima dell’orario previsto per la partenza, contro gli attuali 40 minuti.
La modifica
La modifica, annunciata già ad aprile, riguarda il 20% dei passeggeri che viaggia con un bagaglio da imbarcare. L’obiettivo dichiarato dalla compagnia è lasciare più tempo per superare i controlli di sicurezza e di frontiera e raggiungere il gate prima dell’inizio dell’imbarco, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. La misura punta anche a ridurre il numero di passeggeri che perdono il volo a causa delle code ai controlli aeroportuali, ha spiegato la compagnia in una nota.
Nessuna variazione, invece, per l’80% dei viaggiatori che non imbarca bagagli: chi effettua il check-in online e viaggia con il solo bagaglio a mano potrà continuare a dirigersi direttamente ai controlli di sicurezza e poi al gate. Ryanair invita quindi chi deve consegnare un bagaglio in stiva a presentarsi in aeroporto con il necessario anticipo, ricordando che il servizio di bag drop terminerà un’ora prima della partenza programmata.