Rubate duemila bottiglie di Gin Piero: bottino da 80mila euro

L’imprenditore: «Furto nel tragitto verso la sede di Desenzano. Attenti: finirà sul mercato nero»

Rubati 4 bancali su 5 del distillato di Gianpiero Giuliano - © www.giornaledibrescia.it

Il Gin Piero va a ruba? Purtroppo sì e non è una battuta: quattro bancali del pregiato distillato bresciano - duemila bottiglie in totale - sono spariti. La dinamica dei fatti è ancora poco nota anche allo stesso inventore del prodotto, Gianpiero Giuliano, il «Piero», il cui volto barbuto è impresso su ogni etichetta del celebre Gin pubblicizzato anche da Alvaro Vitali: «Nel tragitto dalla distilleria della provincia di Pescara in cui viene realizzato il prodotto ai magazzini di via Ticino a Des