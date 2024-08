Rubano una carta di credito e comprano gioielli al centro commerciale

Rubano una carta di credito e spendono 4mila euro al centro commerciale per comprare vari articoli tra cui un orologio e gioielli. Gli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda hanno arrestato un 50enne e una 45enne, entrambi con precedenti, responsabili di indebito utilizzo di mezzi di pagamento. Il fatto è avvenuto ieri a Desenzano: la vittima si è presentata al Commissariato riferendo di avere subìto il furto del portafoglio, che conteneva denaro contante e una carta di credito.

Tramite alcuni accertamenti è stato appurato che in quel frangente, con la carta di credito rubata, qualcuno stava concludendo numerose transazioni e prelievi di denaro in un centro commerciale della zona, dove i poliziotti sono andati alla ricerca dei ladri. Sul posto, hanno individuato due persone sospette che stavano acquistando un paio di scarpe in un negozio di alta moda e hanno deciso di fare un controllo, che ha permesso di ritrovare la carta di credito intestata alla persona offesa nonché vari articoli appena acquistati per oltre 4mila euro – tra cui un orologio e gioielli – nonché denaro contante per circa mille euro.

I due sono stati anche denunciati in quanto irregolari in Italia.