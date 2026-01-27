Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Rubano nei supermercati di Sirmione e Desenzano: denunciati due uomini

Alice Scalfi
A bordo dell’auto gli agenti hanno trovato il bottino: decine di flaconi di deodorante, dentifrici, profumi, cialde di caffè e molto altro
I prodotti sequestrati - © www.giornaledibrescia.it
I prodotti sequestrati - © www.giornaledibrescia.it
AA

L’auto stracarica di deodoranti, dentifrici, prodotti per l’igiene, cioccolata e caffè. La Polizia Locale di Desenzano ha intercettato in via Marconi due cittadini di origine rumena, residenti a Piacenza, che avevano appena svaligiato i supermercati Italmark di Sirmione e Conad di Desenzano.

Il caso

È accaduto nelle scorse ore, durante un controllo di routine: l’atteggiamento sospetto dei due uomini – classe ’88 e ’97, entrambi con precedenti per reati analoghi – ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarli.

A bordo dell’auto, gli agenti hanno trovato il bottino: decine di flaconi di deodorante, dentifrici, shampoo, lamette, profumi e detergenti intimi, oltre a cialde di caffè, tavolette di cioccolato e altri generi alimentari, presumibilmente sottratti poco prima.

I due sono stati identificati, fotosegnalati e denunciati alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso e ricettazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
furtosupermercatiladridenunciatiDesenzano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario