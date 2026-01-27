Rubano nei supermercati di Sirmione e Desenzano: denunciati due uomini
L’auto stracarica di deodoranti, dentifrici, prodotti per l’igiene, cioccolata e caffè. La Polizia Locale di Desenzano ha intercettato in via Marconi due cittadini di origine rumena, residenti a Piacenza, che avevano appena svaligiato i supermercati Italmark di Sirmione e Conad di Desenzano.
Il caso
È accaduto nelle scorse ore, durante un controllo di routine: l’atteggiamento sospetto dei due uomini – classe ’88 e ’97, entrambi con precedenti per reati analoghi – ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarli.
A bordo dell’auto, gli agenti hanno trovato il bottino: decine di flaconi di deodorante, dentifrici, shampoo, lamette, profumi e detergenti intimi, oltre a cialde di caffè, tavolette di cioccolato e altri generi alimentari, presumibilmente sottratti poco prima.
I due sono stati identificati, fotosegnalati e denunciati alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso e ricettazione.
