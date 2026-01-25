Lonato, rubano alcolici al centro commerciale: arrestati due giovani

Hanno tentato di superare la barriera delle casse del supermercato senza pagare i superalcolici che avevano preso dagli scaffali: arrestati due giovani di 19 e 20 anni al centro commerciale «Il Leone» di Lonato del Garda.

È successo ieri pomeriggio, sabato, all’interno del supermercato Iper La Grande. I primi ad accorgersi di quello che stava succedendo sono stati gli addetti alla sicurezza. Poi, in un secondo momento, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desenzano che hanno arrestato i due ragazzi, recuperando la refurtiva di 200 euro. I due giovani sono stati trattenuti in caserma fino alla direttissima che si terrà domani mattina in Tribunale.