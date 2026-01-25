Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Lonato, rubano alcolici al centro commerciale: arrestati due giovani

Simone Bracchi
È successo ieri pomeriggio al supermercato situato all’interno de «Il Leone»: in manette, per una refurtiva di 200 euro, un 19enne e un ragazzo di 20 anni
Uno scorcio del centro commerciale Il Leone di Lonato - © www.giornaledibrescia.it
Uno scorcio del centro commerciale Il Leone di Lonato - © www.giornaledibrescia.it
AA

Hanno tentato di superare la barriera delle casse del supermercato senza pagare i superalcolici che avevano preso dagli scaffali: arrestati due giovani di 19 e 20 anni al centro commerciale «Il Leone» di Lonato del Garda. 

È successo ieri pomeriggio, sabato, all’interno del supermercato Iper La Grande. I primi ad accorgersi di quello che stava succedendo sono stati gli addetti alla sicurezza. Poi, in un secondo momento, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desenzano che hanno arrestato i due ragazzi, recuperando la refurtiva di 200 euro. I due giovani sono stati trattenuti in caserma fino alla direttissima che si terrà domani mattina in Tribunale. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
furtoCentro commerciale Il LeonesuperalcolicicarabinieriarrestatiLonato del Garda
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario