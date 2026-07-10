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Rubano minivan, il proprietario li geolocalizza: arrestati in via Puletti

L’uomo e la donna, pregiudicati, avevano sottratto le chiavi al proprietario rompendo il finestrino della sua automobile in stazione
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'intervento della Polizia
L'intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno arrestato due pregiudicati bresciani, un 44enne con già un foglio di via obbligatorio e il divieto di dimora a Brescia e una 20enne già nota alle forze di polizia, entrambi senza fissa dimora.
L’intervento è scattato dopo la segnalazione al 112 di un imprenditore che aveva geolocalizzato il suo minivan rubato in via Guido Puletti. Sul posto i poliziotti hanno trovato il veicolo con i due a bordo e, dopo averli riconosciuti, li hanno perquisiti: addosso al 44enne sono stati trovati e sequestrati un coltello a serramanico, diverse dosi di droga e attrezzi da scasso come cacciaviti, trapano, pinza e coltello multiuso.

La localizzazione

La vittima ha poi raccontato di aver ricevuto la notifica di apertura della sua auto nel parcheggio della Stazione Ferroviaria, dove ha trovato il finestrino rotto e mancanti le chiavi di riserva del minivan. Dalle immagini di videosorveglianza è stata confermata la presenza dei due durante il furto.

Condotti in Questura, i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, possesso illegale di armi e strumenti da scasso e inottemperanza alla misura di prevenzione. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti il foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia e l’avviso orale di pubblica sicurezza, in vista di una possibile sorveglianza speciale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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