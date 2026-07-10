Rubano minivan, il proprietario li geolocalizza: arrestati in via Puletti

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno arrestato due pregiudicati bresciani, un 44enne con già un foglio di via obbligatorio e il divieto di dimora a Brescia e una 20enne già nota alle forze di polizia, entrambi senza fissa dimora.
L’intervento è scattato dopo la segnalazione al 112 di un imprenditore che aveva geolocalizzato il suo minivan rubato in via Guido Puletti. Sul posto i poliziotti hanno trovato il veicolo con i due a bordo e, dopo averli riconosciuti, li hanno perquisiti: addosso al 44enne sono stati trovati e sequestrati un coltello a serramanico, diverse dosi di droga e attrezzi da scasso come cacciaviti, trapano, pinza e coltello multiuso.
La localizzazione
La vittima ha poi raccontato di aver ricevuto la notifica di apertura della sua auto nel parcheggio della Stazione Ferroviaria, dove ha trovato il finestrino rotto e mancanti le chiavi di riserva del minivan. Dalle immagini di videosorveglianza è stata confermata la presenza dei due durante il furto.
Condotti in Questura, i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, possesso illegale di armi e strumenti da scasso e inottemperanza alla misura di prevenzione. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti il foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia e l’avviso orale di pubblica sicurezza, in vista di una possibile sorveglianza speciale.