Ruba un furgone la mattina, denunciato la sera

L’intervento è partito dopo la segnalazione del proprietario che, percorrendo la Sp11, ha riconosciuto il proprio mezzo guidato da un altro. Il conducente del furgone, accortosi di essere seguito, è fuggito a forte velocità verso Brescia compiendo manovre pericolose e percorrendo diversi tratti contromano. Una pattuglia della Stazione di Lonato del Garda ha intercettato il mezzo dopo pochi chilometri. L’uomo ha poi tentato di scappare a piedi nelle campagne di via Bagatte, ma è stato bloccato e immobilizzato dai militari con il supporto dei colleghi di Bedizzole e dell’Aliquota Radiomobile. A bordo c’era anche una giovane del 1999, risultata estranea ai fatti. Addosso al 37enne è stato trovato e sequestrato un coltello. Non ci sono stati danni a persone o cose. Il furgone è stato restituito al proprietario, mentre l’uomo è stato denunciato.