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Ruba un furgone la mattina, denunciato la sera

Venerdì sera i Carabinieri della Compagnia di Desenzano hanno recuperato il mezzo rubato. L’intervento partito dopo la segnalazione del proprietario
L'attività di controllo dei Carabinieri
L'attività di controllo dei Carabinieri

La sera di venerdì i Carabinieri della Compagnia di Desenzano hanno recuperato un furgone Fiat Scudo rubato in mattinata e denunciato a piede libero un 37enne italiano del Bresciano, già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento è partito dopo la segnalazione del proprietario che, percorrendo la Sp11, ha riconosciuto il proprio mezzo guidato da un altro. Il conducente del furgone, accortosi di essere seguito, è fuggito a forte velocità verso Brescia compiendo manovre pericolose e percorrendo diversi tratti contromano. Una pattuglia della Stazione di Lonato del Garda ha intercettato il mezzo dopo pochi chilometri. L’uomo ha poi tentato di scappare a piedi nelle campagne di via Bagatte, ma è stato bloccato e immobilizzato dai militari con il supporto dei colleghi di Bedizzole e dell’Aliquota Radiomobile. A bordo c’era anche una giovane del 1999, risultata estranea ai fatti. Addosso al 37enne è stato trovato e sequestrato un coltello. Non ci sono stati danni a persone o cose. Il furgone è stato restituito al proprietario, mentre l’uomo è stato denunciato.

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