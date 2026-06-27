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Ruba un marsupio all’oratorio di Rezzato, denunciata una donna

Il marsupio conteneva effetti personali di rilevante valore ed è stato sottratto all’interno dei locali dell’oratorio interparrocchiale San Giovanni Bosco
Francesca Zani
La Polizia locale fuori dall'oratorio di Rezzato
La Polizia locale fuori dall'oratorio di Rezzato

Era avvenuto nei giorni scorsi e subito denunciato alla Polizia Locale di Rezzato, il furto di un marsupio contenente effetti personali di rilevante valore, sottratto all’interno dei locali dell’oratorio interparrocchiale San Giovanni Bosco in via Alberti a Rezzato.

L’immediata attività investigativa condotta dalla Polizia Locale, supportata dall’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, ha consentito di identificare la presunta autrice del fatto, che è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. Il comandante Giacomo Fola rinnova l’invito ai cittadini di segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta.

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