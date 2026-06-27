Ruba un marsupio all’oratorio di Rezzato, denunciata una donna

Era avvenuto nei giorni scorsi e subito denunciato alla Polizia Locale di Rezzato, il furto di un marsupio contenente effetti personali di rilevante valore, sottratto all’interno dei locali dell’oratorio interparrocchiale San Giovanni Bosco in via Alberti a Rezzato.
L’immediata attività investigativa condotta dalla Polizia Locale, supportata dall’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, ha consentito di identificare la presunta autrice del fatto, che è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. Il comandante Giacomo Fola rinnova l’invito ai cittadini di segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta.