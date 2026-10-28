Ruba Lego per 2mila euro, poi aggredisce la guardia giurata

Ha cercato di guadagnarsi la fuga aggredendo la guardia giurata che lo aveva scoperto a rubare, ma è stato bloccato e arrestato. È successo nel fine settimana al centro commerciale Le Piazze di Orzinuovi, dove un 25enne è finito in manette con l’accusa di rapina impropria e furto aggravato in concorso.
Cosa è successo
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti dopo una chiamata al 112, il giovane era entrato nel reparto giocattoli di un supermercato insieme a due complici. Il gruppo avrebbe preso numerose confezioni di Lego di grandi dimensioni, per un valore complessivo di circa 2mila euro, superando poi le casse e le barriere antitaccheggio senza pagare.
Scoperti dal personale di vigilanza, i tre hanno tentato di allontanarsi. Uno di loro si è scagliato contro la guardia giurata, colpendola e spintonandola per riuscire a fuggire. Gli altri due sono invece riusciti a dileguarsi portando con sé la merce rubata.
L’addetto alla sicurezza, aiutato dai dipendenti del negozio, è riuscito a trattenere il 25enne fino all’arrivo dei carabinieri della stazione di Orzinuovi, supportati da una pattuglia impegnata nei controlli sul territorio. La guardia giurata è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Manerbio per le contusioni riportate durante la colluttazione. È stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni.
Direttissima
Il giorno successivo il giovane è comparso davanti al Tribunale di Brescia per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I carabinieri stanno proseguendo le indagini per identificare i due complici.