Fermata per un furto di formaggio per la settima volta: arrestata

Non era la prima volta che rubava in un ipermercato. E neppure la prima in cui veniva pizzicata e denunciata. Per le forze di polizia è «pluri-recidiva» con alle spalle varie denunce a piede libero per reati contro il patrimonio, la donna di 51 anni, nazionalità italiana ma origini brasiliane, che sabato sera verso l’ora di chiusura è stata l’autrice di un furto di 6 chili di formaggi, sottratti all’ipermercato Rossetto di Rezzato e nascosti nella sua ampia borsa. Una operazione che le è valsa l’arresto.

Tra le corsie

Ad accorgesi del furto è stata una delle guardie che lavorano all’interno del supermercato che, insospettito dalla vistosa borsa, ha fermato la donna dopo che questa aveva varcato la cassa senza pagare il dovuto.

A quel punto il direttore del supermercato ha allertato la Polizia Locale, trattenendo la donna sino al loro arrivo. Gli agenti dopo aver preso le sue generalità, hanno scoperto, attraverso la banca dati, che la stessa era una conoscenza abituale dei servizi di sicurezza dei supermercati. Infatti aveva già perpetrato altri sette furti simili in altri esercizi, ai quali erano seguiti denunce e arresti.

Provvedimento che evidentemente non sono serviti a farla desistere. Per lei questa volta l’accusa di furto aggravato dai precedenti penali. Stamane il processo per direttissima, presso il Tribunale di Brescia, con la convalida dell’arresto e la misura dell’obbligo di firma.