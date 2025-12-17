Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Ruba all’Esselunga e minaccia il direttore per fuggire: arrestato

Paolo Bertoli
Gli agenti della Volante hanno arrestato un 19enne senza fissa dimora: il questore gli ha imposto il divieto di tornare in città
Una pattuglia della Volante della Polizia di Stato in città - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Quando gli hanno chiesto di pagare la merce che aveva preso dagli scaffali ha risposto senza giri di parole: «Ti spacco la testa». Poi ha scavalcato il tornello ed è fuggito. Una Volante della Polizia è intervenuta all’Esselunga di via Volta dopo la segnalazione di una rapina in corso.

La pattuglia, su indicazione del direttore e dei cassieri minacciati poco prima, ha rintracciato in un distributore di benzina di via Borgosatollo il ragazzo che poco prima aveva minacciato i dipendenti per fuggire senza pagare quello che aveva preso.

Una volta individuato il ragazzo ha inveito sia contro gli agenti che contro il personale del supermercato, tanto che è stato necessario puntargli contro la pistola elettrica taser per calmarlo. Si tratta di un 19enne italiano senza fissa dimora. Per lui è scattato l’arresto per rapina aggravata.

Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha disposto il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi due anni.

  

Argomenti
furtosupermercatoarrestatofoglio di viaBrescia
