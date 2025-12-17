Ruba all’Esselunga e minaccia il direttore per fuggire: arrestato
Quando gli hanno chiesto di pagare la merce che aveva preso dagli scaffali ha risposto senza giri di parole: «Ti spacco la testa». Poi ha scavalcato il tornello ed è fuggito. Una Volante della Polizia è intervenuta all’Esselunga di via Volta dopo la segnalazione di una rapina in corso.
La pattuglia, su indicazione del direttore e dei cassieri minacciati poco prima, ha rintracciato in un distributore di benzina di via Borgosatollo il ragazzo che poco prima aveva minacciato i dipendenti per fuggire senza pagare quello che aveva preso.
Una volta individuato il ragazzo ha inveito sia contro gli agenti che contro il personale del supermercato, tanto che è stato necessario puntargli contro la pistola elettrica taser per calmarlo. Si tratta di un 19enne italiano senza fissa dimora. Per lui è scattato l’arresto per rapina aggravata.
Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha disposto il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi due anni.
