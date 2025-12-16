Calci e pugni agli agenti dopo la rapina alla Lidl: arrestato 35enne

Prova a rubare alla Lidl di viale Santa Eufemia, minaccia il personale e aggredisce i poliziotti: arrestato un uomo a Brescia. I fatti risalgono ai giorni scorsi, quando un 35enne nigeriano ha tentato di allontanarsi dal supermercato con alcune bottiglie di superalcolici, senza pagarle.

I fatti

L’uomo ha minacciato la responsabile del punto vendita, che gli aveva intimato di saldare il dovuto. A quel punto è partita la chiamata al 112: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno inseguito il 35enne in strada.

Una volta bloccato, l’uomo ha cercato di divincolarsi con calci, pugni al volto e morsi. Gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino per ammanettarlo e arrestarlo per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva ritrovata all’interno del suo zaino è stata restituita al supermercato.

Il provvedimento

Nei confronti del 35enne, il questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, in modo da poter procedere alla sua espulsione una volta scontata la pena.