Ruba bagagli su un treno e aggredisce gli agenti: arrestato

Un 26enne bresciano con precedenti penali è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver rubato bagagli a bordo di un treno e per aver aggredito gli agenti che lo hanno fermato.

Il malvivente, che era già stato condannato per estorsione, è stato trovato in possesso di oggetti rubati e ha tentato di fuggire aggredendo i poliziotti. È stato bloccato con lo spray urticante e arrestato per ricettazione, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il Questore ha disposto un foglio di via obbligatorio da Brescia per 4 anni.