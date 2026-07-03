Ruba alcolici in un supermercato e spintona il vigilante: arrestato

A Brescia i Carabinieri del Nor - Sezione Radiomobile hanno arrestato un 25enne senegalese, già noto alle Forze dell’ordine, per rapina impropria e porto di oggetti atti ad offendere.
L’uomo è stato sorpreso dalla vigilanza di un supermercato del centro mentre usciva con alcune bottiglie di alcolici nascoste nello zaino. Nel tentativo di fuggire ha spintonato l’addetto alla vigilanza, senza causargli lesioni.
Intervenuti subito, i Carabinieri lo hanno bloccato, recuperando la refurtiva e sequestrando un coltello trovato nello zaino. Dopo le formalità, il 25enne è stato portato a Canton Mombello in carcere.