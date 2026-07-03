Ruba alcolici in un supermercato e spintona il vigilante: arrestato

Il fatto è accaduto a Brescia: il 25enne era già noto alle Forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina impropria e porto di oggetti atti ad offendere

Roberto Manieri Giornalista 03 luglio 2026

I carabinieri con lo zaino sequestrato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti arrestorapina impropria Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...