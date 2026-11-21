Il Consiglio comunale di Rovato diventa più giovane e più internazionale grazie all’ingresso in Municipio di donne e uomini le cui famiglie sono arrivate ai piedi del Monte Orfano dai quattro angoli del mondo.
Il nuovo volto
Lunedì in aula l’ultimo passaggio con la surroga della consigliera Pd Emanuela Caretta, dimissionaria dopo 35 anni al liceo Gigli dove ha insegnato materie letterarie e latino. Il passo indietro di Caretta è stato motivato dalla volontà di «lasciar spazio, concreto, alle giovani generazioni», rappresentate dalla nuova consigliera dem, Salma Qaoumi.
Diplomata al Gigli, la 22enne di origini marocchine studia Giurisprudenza all’Università di Brescia. Con il cambio in casa Pd, il Municipio rovatese vedrà, per la prima volta, tre scranni occupati da esponenti delle comunità migratorie più numerose: albanese, pakistana e marocchina.
I dati
Gli ultimi dati ufficiali, relativi a un anno fa, indicano 1.154 residenti provenienti da Albania e Kosovo, 435 dal Pakistan e 300 dal Marocco. Insieme rappresentano circa la metà dei 3.500 cittadini stranieri complessivi, il 18% dei 20mila rovatesi.
Considerando anche le centinaia di persone che, nel tempo, hanno acquisito la cittadinanza italiana, si può stimare che quasi un rovatese su quattro abbia una storia, personale o familiare, iniziata lontano da piazza Cavour. L’aumento della presenza nelle istituzioni e nella politica locale fotografa quindi una città che cambia, come dimostra anche la presenza in Giunta – una prima assoluta – di un esponente della comunità albanese, Eduart Caca. Già consigliere comunale nel 2020 per la civica Belotti, il 44enne ha quadruplicato le preferenze tra un’elezione e l’altra, arrivando a quota 197 e ottenendo le deleghe a Sport, salute e innovazione tecnologica. Nel 2025 ha anche tentato l’elezione al Parlamento albanese, senza essere eletto, ottenendo 1.500 voti personali nel distretto della capitale Tirana.
Sempre in maggioranza siede anche il secondo più votato delle ultime elezioni comunali, con 229 consensi, dietro soltanto ai 264 della vicesindaca leghista Gabriella Pe. Si tratta di Raja Kamran Ishtiaq. Il 31enne, originario del Punjab, in Pakistan, è oggi capogruppo di Forza Italia. A lui il sindaco Valentina Bergo ha affidato, non casualmente, le deleghe alla «partecipazione civica e ai rapporti con le comunità presenti sul territorio».