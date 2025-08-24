Giornale di Brescia
Rovato, alla rotonda delle piscine rubata una bici della «VignaStorica»

Roberto Manieri
La due ruote faceva parte dell’allestimento dedicato alla manifestazione di biciclette d’epoca, che ogni anno richiama molti appassionati
Nei giorni scorsi, alla rotonda delle piscine di Rovato, è stata rubata una bicicletta che faceva parte dell’allestimento dedicato alla «VignaStorica Franciacorta», l’apprezzata manifestazione di biciclette d’epoca che ogni anno richiama moltissimi appassionati da ogni dove.

Quella bicicletta non era una due ruote qualsiasi, ma il simbolo di una passione, tradizione e festa, messo al centro della rotatoria per rendere ancora più bello il territorio rovatese e accogliere chi partecipa all’evento d’antan.

Da qui l’appello da Rovato a chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili. Si cercano anche piccoli dettagli che possano fare la differenza per fermare gesti come questo, che a ogni modo non fermano la voglia di pedalare insieme e di valorizzare il territorio bresciano. La «VignaStorica» è un evento fatto di condivisione, rispetto e comunità: la necessità è dunque di riportare questi valori al centro. Da qui l’appello a chiunque abbia informazioni a contattare la Polizia Locale di Rovato.

