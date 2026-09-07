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Rovato, ai domiciliari con 700 grammi di droga: arrestato

Nella casa del 59enne trovate cocaina, eroina e quattro biciclette elettriche, due delle quali rubate
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

I carabinieri con la merce recuperata in casa dell'uomo
I carabinieri con la merce recuperata in casa dell'uomo

Settecento grammi di cocaina ed eroina già confezionate e quattro biciclette elettriche, due delle quali rubate. È quanto hanno trovato i Carabinieri nell’abitazione di un 59enne di origine tunisina, già agli arresti domiciliari a Rovato. La scoperta è avvenuta venerdì mattina, durante uno dei controlli sul rispetto della misura cautelare. La verifica si è estesa all’abitazione, dove sono spuntati la droga e diverso materiale ritenuto di provenienza furtiva.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la provenienza di due e-bike di valore. Una era stata rubata nei giorni precedenti a un professionista bresciano, l’altra a una turista in vacanza in un campeggio di Iseo. Entrambi avevano presentato denuncia. Il 59enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione e trasferito nel carcere di Brescia, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per individuare i proprietari delle altre biciclette e del restante materiale recuperato.

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