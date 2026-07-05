Rovato, cade nel canale dopo un malore: morto un 77enne

È con ogni probabilità un malore quello che ha portato alla morte di Sergio Begni, classe 1949, ritrovato cadavere nella tarda mattinata di domenica nelle campagne che circondano il cimitero della frazione Lodetto di Rovato.
Il 77enne si trovava nei campi per alcuni lavori agricoli, quando per cause in corso di accertamento è caduto in un canale irriguo adiacente a una piccola strada sterrata che costeggia la campagna rovatese. Sul posto è rimasta la carriola dell'uomo, finito invece in acqua nel canale, largo in quel punto una mezza dozzina di metri ma profondo non più di una settantina di centimentri. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, allertati da alcuni passanti, diverse decine di metri dopo, nei pressi delle prime abitazioni di Lodetto. Inutile l'arrivo dell'ambulanza: Sergio Begni era già deceduto.
Sul posto il consigliere comunale delegato alla sicurezza, Pieritalo Bosio, e i carabinieri, a cui sarà affidata l'indagine, coordinata dalla Procura di Brescia. Probabile che sul corpo venga effettuata, nei prossimi giorni, l'autopsia, ma dalle prime risultanze l'ipotesi più accreditata resta quella del malore con successiva caduta in acqua.