«Rovato, bella scoperta»: il Comune lancia il canale YouTube

Rovato si fa bella sul web, aprendo i propri tesori alle visite virtuali. Il Comune della capitale ha aperto un canale YouTube ad hoc, «Rovato, bella scoperta», per valorizzare il territorio. Per ora sono una ventina le clip video caricate, dedicate a personaggi, storie, scorci ed eccellenze rovatesi, tra il centro storico e le frazioni. «La città di Rovato è ricca, complessa, con elementi architettonici e culturali peculiari, oltre che di volti e personaggi tutti da scoprire» spiega, nel video inaugurale, il sindaco, Tiziano Belotti.

Leggi anche Rovato, il Comune lancia un canale YouTube per promuovere il territorio

Eccellenze rovatesi

Oltre al primo cittadino, nelle clip si dà voce alle eccellenze rovatesi, a partire dal manzo all’olio De.Co. e allo storico mercato del bestiame e quello merceologico del lunedì, oltre a musica, sport, associazionismo, cultura, entrando all’interno di ristoranti, locande, chiese, la biblioteca di casa Rovati e pure i poco conosciuti borghi agricoli delle frazioni, tra percorsi all’aria aperta e scoperte artistiche. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di utilizzare la vetrina online come un trampolino di lancio per favorire la scoperta del territorio, tanto di possibili visitatori quanto dei 20mila residenti della cittadina.

Le iniziative

Per loro, in presenza, arrivano intanto numerose iniziative ed eventi, a partire dal debutto della Pro Loco Città di Rovato, sorta poche settimane fa e che vede come presidente Alessandro Loda, uno degli esponenti più in vista del gruppo Alpini di Rovato, impegnato nei prossimi mesi a celebrare i primi cento anni di vita delle penne nere franciacortine. Il primo evento targato Pro Loco è il corso gratuito di autodifesa femminile, realizzato in collaborazione con lo storico Karate Genocchio. Si parte il 5 febbraio, ma le iscrizioni sono già aperte al numero 030.7240459. Il 7 febbraio invece si festeggia la «Giornata dei calzini spaiati», un’occasione per celebrare insieme la diversità in tutte le sue forme come occasione di arricchimento reciproco.

Appuntamento con numerose associazioni del territorio a partire dalle ore 10 in piazza Cavour. Nell’attesa, qualche altra data da segnare: lunedì 27 gennaio la scuola d’armonia Heinrich Strickler organizza un concerto per commemorare il Giorno della Memoria; appuntamento alle ore 20.30 al Salone del pianoforte del Municipio. Fino a domenica 2 febbraio, infine, è festa per l’oratorio San Giovanni Bosco.