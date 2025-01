Rovato, il Comune lancia un canale YouTube per promuovere il territorio

Cartoline – virtuali – da «Rovato, una bella scoperta». L’Amministrazione comunale della capitale della Franciacorta ha scelto questo slogan per lanciare la sua campagna di valorizzazione del territorio, rivolta tanto ai 20mila residenti quanto a visitatori e turisti, attratti dall’offerta enogastronomica – ma non solo – della cittadina.

Il canale

Da pochi giorni, su YouTube, è sbarcato un canale ufficiale ad hoc. Per ora sono una ventina le clip video caricate, dedicate a personaggi, storie, scorci ed eccellenze rovatesi, tra il centro storico e le frazioni. La prima è quella di saluto del sindaco, Tiziano Belotti, ripreso a passeggio tra le mura venete del castello e il ponte pedonale che introduce al cuore della comunità rovatese, compreso tra le fortificazioni veneto-viscontee, il municipio e piazza Cavour.

Gioiello della provincia

«La città di Rovato è ricca, complessa, con elementi architettonici e culturali peculiari, oltre che di volti e personaggi tutti da scoprire». Così nel video Belotti, che poi annuncia come «proprio le mura, un gioiello della nostra provincia, saranno presto restaurate e valorizzate, dopo che l’Università di Brescia le ha studiate anche dal punto di vista statico. Le riporteremo agli elementi originali, assieme all’attiguo fossato, in collegamento con il nuovo edificio del Foro Boario in costruzione, che conterrà elementi culturali, espositivi e di memoria della città di Rovato, non a caso capitale della Franciacorta». Gli altri video si occupano – ovviamente – di manzo all’olio e dello storico mercato del bestiame ma anche di quello merceologico del lunedì, oltre che dei protagonisti locali della musica, dello sport, dell’associazionismo, della cultura, entrando all’interno di ristoranti, locande, chiese, la biblioteca di casa Rovati e pure i poco conosciuti borghi agricoli delle frazioni, tra percorsi all’aria aperta e scoperte artistiche.

Il progetto

Il progetto «Rovato, bella scoperta» è curato da Riccardo Lagorio, giornalista enogastronomico molto noto a Rovato anche per la sua presenza – sotto varie vesti – a numerose edizioni di Lombardia Carne, la fiera principe dell’Ovest Bresciano, dedicata in particolare alle carni rosse. L’edizione 2025 è stata fissata nei giorni scorsi e si terrà da sabato 5 a lunedì 7 aprile. Il countdown è ripartito sul sito della manifestazione. In attesa del programma ufficiale, sul portale della 134ª edizione sono aperte le iscrizioni per partecipare alla kermesse come allevatori o espositori. Per informazioni si può contattare l’indirizzo mail ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it.