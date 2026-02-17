Rovato capitale delle attività storiche: 51 quelle certificate

Rovato capitale del commercio storico. Con le 8 attività premiate a fine 2025 da Regione Lombardia per essere aperte ininterrottamente da almeno 40 anni, la cittadina di riferimento per la Franciacorta ha raggiunto le 51 realtà certificate dal Pirellone. Numeri alla mano, solo la città di Brescia ha numeri superiori a Rovato, ma con una popolazione dieci volte superiore.

La cerimonia

Per rinsaldare il legame tra territorio e commercio di prossimità, l’assessore comunale Pieritalo Bosio e Gabriella Pé, consigliera comunale (oltre che presidente della locale Associazione ristoratori) sono passati dalle ultime attività storiche per consegnare un ricordo della premiazione e rimarcare la vicinanza di tutta la comunità ai propri esercizi commerciali.

Tra i negozi visitati spicca, per anzianità di servizio, il Centro abbigliamento Turotti che pochi mesi fa ha festeggiato i 60 anni; 55 anni, invece, per l’Autofficina Venturi, di Lodetto. Gli altri riconoscimenti sono andati a Camiceria Rimax e Trattoria Miramonte (in attività dal 1972), Venturi ottica gioielli (1983), mentre il 1984 è l’anno di Cda automobili, ristorante e pizzeria Corona e Fiori Pelizzari Claudio.

L’appello

Dopo il tour nei negozi rovatesi, Bosio e Pé hanno rivolto un appello agli esercenti presenti in maniera continuativa sul territorio da almeno 4 decadi affinché «presentino domanda per il riconoscimento regionale di attività storiche entro il 16 marzo. L’Ufficio commercio del Comune è a disposizione per ogni informazione e aiuto in merito».

Tra le realtà già pronte a ottenere la certificazione c’è la storica libreria Vantiniana, presente nella centrale piazza Cavour dall’estate 1985, cioè 40 anni. 150 sono, invece, gli anni di vita della scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino che, pur non essendo strettamente un’attività commerciale, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per il mondo artigiano d’eccellenza. L’8 marzo, data della fondazione nel lontano 1876, iniziano le celebrazioni: appuntamento dalle ore 9.15 nell’attuale sede di via Spalenza, 27 per un’intera giornata di iniziative aperte alla cittadinanza.