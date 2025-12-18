A Roncadelle sport e piatti sani per diventare «Campioni di salute»

Unico appuntamento in tutta la provincia: lunedì sera a Roncadelle si è tenuta la prima tappa del progetto «Campioni di salute» organizzato da Inrete con il patrocinio di Federfarma Lombardia e del Coni. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e condivisione sull’importanza di uno stile di vita sano, mettendo lo sport al centro quale strumento di prevenzione e benessere.

Dopo il sindaco Roberto Groppelli e l’assessore Pierluigi Marchina, a portare i saluti sottolineando il valore dell’iniziativa a Roncadelle, esempio virtuoso nel panorama sportivo nazionale, Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale della Regione e Marco Riva, presidente del Coni Lombardia.

Moderati da Giovanni Bruno, hanno preso parola gli esperti: Annarosa Rocca, presidente di Federfarma Lombardia, il direttore della Medicina Diabetologica del Civile Angela Girelli e il cardiologo Domenico Pecora hanno sottolineato come la pratica sportiva rappresenti uno strumento di prevenzione per ridurre il rischio di malattie croniche come l’obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari, una vera e propria terapia e anche molto altro: «Lo sport è un investimento, è prevenzione e cura che diventa piacere, un mezzo di condivisione e inclusività».

A loro si è aggiunto il consigliere dell’Associazione diabetici Brescia Antonio Gorio, medico ma anche padre di due ragazzi affetti da diabete, che ha rimarcato l’importanza dello sport quale strumento educativo e momento di condivisione. Per uno stile di vita sano, al movimento si affianca poi una corretta alimentazione come ha ricordato la biologa nutrizionista Elisa Navoni che ha suggerito di seguire la regola del piatto sano per equilibrare i pasti. Infine spazio alle testimonianze: Agnese Gregorio e Giulia Brandolini, oro a Pechino nel pattinaggio artistico e Roberta Bona (karate).