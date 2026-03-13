Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Quando a Roncadelle il sindaco Orlando «vietò di morire»

Francesco Alberti
Era l’agosto del 2010 e il Comune non poteva ampliare il cimitero
L'ex sindaco Michele Orlando
L'ex sindaco Michele Orlando
AA

Era inizio agosto e qualcuno pensò che Michele Orlando fosse vittima di un colpo di sole. Ma il sindaco di Roncadelle era invece lucidissimo quando firmò l’ordinanza che vietava ai suoi compaesani di morire. Era una provocazione, ovviamente, non era preso da delirio di onnipotenza.

Nel mirino dell’appassionato primo cittadino c’era il famigerato patto di stabilità che, per paradosso, a causa di una gestione lungimirante nel tempo delle casse pubbliche gli vietava di spendere, nello specifico per ampliare il cimitero del paese. Era l’estate del 2010, si poté tornare a trapassare dal febbraio successivo quando partirono i lavori. Ma in verità anche nei mesi precedenti il divieto non era stato rispettato. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ordinanza comunalesindacoRoncadelle
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario