Rompe un vetro a un’auto a Sanpolino per rubare: arrestato e condannato

Mentre continuano i casi di furti sulle auto in sosta con denunce dei proprietario per i vetri infranti, gli agenti della Questura hanno fermato in settimana un uomo colto in un quartiere della città subito dopo aver commesso una serie di furti.

Il fatto è accaduto ieri mattina: dopo una chiamata di emergenza tramite il 112 da parte di un cittadino, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute a Sanpolino dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava danneggiando i cristalli di due autovetture parcheggiate all’interno di un parcheggio condominiale per asportare oggetti personali e di valore.

I poliziotti hanno sentito alcuni testimoni e, una volta acquisita la descrizione del sospetto, si sono messi sulle sue tracce intercettandolo dopo alcuni minuti nei pressi di un bar poco distante. La perquisizione personale dell’individuo ha permesso di rinvenire, oltre ad alcuni arnesi atti allo scasso e a un martelletto frangivetro, un paio di occhiali da sole e un navigatore satellitare provento di furto.

Il responsabile è stato quindi arrestato per furto, denunciato per il porto ingiustificato di grimaldelli e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Nel processo per direttissima l’uomo è stato condannato a due anni e nove mesi.

Si tratta dell’ennesimo arresto compiuto dagli agenti delle Volanti in questi giorni. Nel fine settimana a finire nelle mani della Polizia di Stato erano stati due ladri sorpresi all’interno del bar «Lucky» di via San Zeno, ancora intenti, dopo la spaccata del vetro della porta, a frugare i locali per trovare materiale di valore da trafugare. In settimana sempre gli agenti sono intervenuti a Chiesanuova dove un altro topo di macchina era stato pizzicato dopo aver rotto dei vetri. Nello specifico gli agenti gli hanno trovato addosso due cellulari che erano stati sottratti da auto in sosta e che sono stati quindi restituiti ai proprietari, Da qui l’appello ai cittadini di chiamare sempre il 112 per denunciare qualunque caso di furto o movimenti sospetti.