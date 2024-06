Spaccata in un bar di via san Zeno, arrestati due ladri

Poco dopo la mezzanotte un residente di via san Zeno ha avvisato la sala operativa della Questura che nel bar Lucky stava avvenendo un furto. Sul posto, gli agenti hanno visto che la saracinesca era divelta e il vetro della porta infranto: entrati all’interno del locale, hanno sorpreso i due ladri in flagranza di reato, mentre stavano asportando il fondo cassa.

La tentata fuga

I due, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di darsi alla fuga attraverso due finestre, una nel bagno, l’altra nel piano interrato, ma entrambi sono stati bloccati dagli agenti e arrestati per furto aggravato in concorso. Per terra, oltre alle monete e alle banconote provento del tentato furto, vi erano numerosi attrezzi per lo scasso, che sono stati sequestrati.

Gli strumenti per lo scasso sequestrati - © www.giornaledibrescia.it

Entrambi i soggetti, con numerosi precedenti, si erano recati sul posto con un’autovettura lasciata in moto con le chiavi inserite nel quadro, pronta per la fuga; le indagini esperite sul posto hanno permesso di accertare che il veicolo era stato oggetto di furto il venerdì.